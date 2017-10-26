CAS отклонил апелляцию «Шахтёра» против «Уфы», Зинченко и ФИФА

Сегодня, 26 октября, CAS объявил о решении по делу бывшего полузащитника «Уфы» Александра Зинченко, который ныне выступает за «Манчестер Сити». Панель арбитров полностью отклонила апелляцию, поданную донецким «Шахтёром» против уфимского клуба, 20-летнего футболиста и ФИФА, сообщает сайт юридической компании SILA International Lawyers.
В феврале 2015 года «Уфа» подписала четырёхлетний контракт с Зинченко, который ранее выступал за «Шахтёр». Украинский клуб был против трансфера, поэтому «Уфа» обратилась в ФИФА. Международная организация ограничилась тем, что обязала Зинченко заплатить «Шахтёру» € 8 тыс. в качестве штрафа. Донецкий клуб, в свою очередь, остался недоволен решением ФИФА и принял решение обратиться в CAS.
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