Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бербатов дал совет молодым, что следует перенимать у Роналду

26 октября 2017, четверг. 21:15 Футбол

Болгарский нападающий Димитар Бербатов посоветовал молодым игрокам в первую очередь обращать внимание не на то, что окружает форварда «Реала» Криштиану Роналду вне поля, а на трудолюбие звёздного португальца.

«Молодые ребята стремятся быть похожими на Роналду, делать его финты, иметь те же машины, одежду, причёску. Я же пытаюсь им объяснить, как старательно Криштиану работал на тренировках и после них. Он хотел быть лучшим. Всё остальное для него было вторично», — сказал Бербатов в интервью ESPN.

Бербатов и Роналду некоторое время провели вместе в «Манчестер Юнайтед».

Роналду — лучший игрок года по версии ФИФА. Кто-то сомневался?
ФИФА вручила в Лондоне награды героям года. Имена лучшего тренера и игрока сезона-2016/17 вы и сами легко назовёте.
Источник: ESPN GB Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Димитар Бербатов Криштиану Роналду
Новости. Футбол
26 октября 2017, четверг
21:15 Бербатов дал совет молодым, что следует перенимать у Роналду
20:52 «Тоттенхэм» ищет фаната, бросившего стакан с мочой в болельщиков
20:50 Венгер не исключает, что может расстаться с «Арсеналом» в конце сезона
20:41 Бербатов: Роналду шикарен, но Месси, чёрт возьми, величайший
20:40 CAS отклонил апелляцию «Шахтёра» против «Уфы», Зинченко и ФИФА
19:53 Состоялась жеребьёвка четвертьфинала Кубка английской лиги
19:40 Мбаппе: Неймар мне как старший брат, а Кавани — идеальный партнёр по команде
19:26 Путин поручил принять допмеры для обеспечения безопасности инфраструктуры к ЧМ
19:15 Бубнов: «Локомотив» сыграннее и опытнее «Зенита», петербуржцам будет нелегко
19:00 Кокорин: Промес — лидер сборной Нидерландов? В этом и беда!
18:56 По итогам матча ЦСКА – «Зенит» РФС в сумме оштрафовал клубы на 330 тыс. рублей
18:54 Бубнов: «Краснодар» уже убрал бы Шалимова, если бы нашёл подходящего тренера
18:53 Конюхов: Мостовой говорил, что у «Крыльев» особых шансов нет. Это улыбает
18:49 Дюгарри раскритиковал игру Неймара: он провоцирует других
18:33 «Зенит» продаёт билеты на домашний матч с «Локомотивом» из гостевой квоты
18:31 Рауш спас «Кёльн» от поражения, вынеся мяч с линии ворот в эффектном прыжке
18:30 Кокорин: видимо, аргентинские игроки «Зенита» не ходили в школу
18:27 «СКА-Хабаровск» представил клубного маскота
18:11 Спортивный директор «РБ Лейпциг» пытался показать судье повтор на своём телефоне
17:59 Кокорин рассказал, с кем из тренеров у него не было хороших отношений
17:54 Воспитанник «Реала» перенёс операцию по удалению опухоли
17:41 Кокорин: расскажу, что значит моё празднование голов, когда выиграем чемпионство
17:37 До 2,5 тыс. болельщиков «Локомотива» ожидается на матче с «Зенитом»
17:36 «Рейнджерс» уволили главного тренера
17:35 Восстановившийся от травмы Дзагоев отправился с ЦСКА в Тулу
17:34 В Индонезии футболист забил гол, показав необыкновенную скорость
17:27 Кокорин: чуть-чуть устаёшь, прожив с Дзюбой дней 10 на сборах
17:25 Представлен новый дизайн паспорта болельщика для ЧМ-2018
17:17 Глушаков: учусь на тренера с Комбаровым, Ещенко и братьями Березуцкими
17:11 Рюдигер: не видел мяча из-за освещения, когда забивал свой первый гол за «Челси»
17:10 Хавбек «Олимпика»: зарплаты в украинском футболе — на уровне Марианской впадины
17:09 Кокорин: в Петербурге все любят одну команду, это очень круто подбадривает
16:50 Феррейра-Карраско: болельщики «Атлетико» не туристы, в отличие от фанов «Реала»
16:45 Григорян: ухожу из «Арарата» злым и готовым к работе
16:45 Гамула: у африканских игроков никакой дисциплины — так было, есть и будет
16:33 Крижанац: после чемпионского матча вручили Домингесу виски — алкоголя было много
16:29 Карвахаль, выбывший из строя из-за проблем с сердцем, приступил к тренировкам
16:23 14-летний футболист забил гол в своём дебютном матче за «Стяуа»
15:56 ЦСКА обыграл «Арсенал» и вышел в лидеры молодёжного первенства
15:55 Со следующего сезона в Ла Лиге будет использоваться система видеопомощи арбитрам
15:46 Дзагоев и Макаров вернулись в общую группу ЦСКА
15:34 Подмосковье более чем на 120 млн рублей увеличит расходы на подготовку к ЧМ-2018
15:21 Полузащитник «Урала» Бикфалви: русские люди очень похожи на румын
15:19 «Реал» сыграет в первом матче 1/16 финала Кубка Испании не основным составом
15:14 Балотелли: если бы играл с Неймаром, отдал бы ему право бить пенальти
Все новости RSS
Партнерский контент