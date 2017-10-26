Бербатов дал совет молодым, что следует перенимать у Роналду

Болгарский нападающий Димитар Бербатов посоветовал молодым игрокам в первую очередь обращать внимание не на то, что окружает форварда «Реала» Криштиану Роналду вне поля, а на трудолюбие звёздного португальца.
«Молодые ребята стремятся быть похожими на Роналду, делать его финты, иметь те же машины, одежду, причёску. Я же пытаюсь им объяснить, как старательно Криштиану работал на тренировках и после них. Он хотел быть лучшим. Всё остальное для него было вторично», — сказал Бербатов в интервью ESPN.
Бербатов и Роналду некоторое время провели вместе в «Манчестер Юнайтед».
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