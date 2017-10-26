Икарди: в 40 лет меня не будет в футболе, я не такой, как Тотти

24-летний капитан «Интера» Мауро Икарди высказался о своём будущем в отдалённой перспективе.
«Вижу себя здесь, хочу остаться в «Интере» на долгое время, хочу выиграть что-то с этим клубом, но меня не будет в футболе в 40 лет. Я не такой, как Тотти. Не собираюсь быть тренером или директором. Не думаю, что мне понравятся эти роли. Думаю, буду просто отцом, дома, с семьёй", — цитирует нападающего Football Italia со ссылкой на Undici.
Напомним, Икарди выступает за «Интер» с 2013 года и в 156 матчах за нерадзурри забил 89 мячей.
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