Прокопец: Зинченко и «Уфа» выиграли принципиальное дело у «Шахтёра»

Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко и футбольного клуба «Уфа», прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию, поданную «Шахтёром» на его клиентов.
В феврале 2015 года «Уфа» подписала четырёхлетний контракт с Зинченко, который ранее выступал за «Шахтёр». Украинский клуб был против трансфера, поэтому «Уфа» обратилась в ФИФА. Международная организация ограничилась тем, что обязала Зинченко заплатить «Шахтёру» € 8 тыс. в качестве штрафа. Донецкий клуб, в свою очередь, остался недоволен решением ФИФА и принял решение обратиться в CAS. Ранее стало известно, что CAS отклонил апелляцию «Шахтёра».
«Сегодня CAS отклонил апелляцию «Шахтёра» по делу Александра Зинченко и «Уфы». Для «Шахтёра» это было очень важное дело, дело принципа. Для нас это также было делом принципа, ведь наши клиенты, «Уфа» и Зинченко, ничего не нарушали и действовали в рамках регламента ФИФА. Никакой дополнительной компенсации и дисквалификации, о чём просил «Шахтёр», быть не должно было. Так в итоге и получилось. Наша позиция, которую мы представили в ФИФА, полностью устояла и в CAS.
Видимо, когда Зинченко перешёл в такой большой клуб, как «Манчестер Сити», руководство «Шахтёра» решило, что они имеют право на дополнительную компенсацию. Игрок, по их мнению, неправомерно разорвал контракт и покинул клуб, поэтому они требовали компенсации от «Уфы» и Зинченко. ФИФА посчитала, что компенсация должна составить € 8 тыс., а CAS полностью подтвердил решение ФИФА», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.