Балай рассчитывает вернуться в общую группу «Ахмата» через два-три дня

Нападающий «Ахмата» Беким Балай, вернувшийся из Италии, где проходил курс лечения после травмы, в видеоинтервью пресс-службе грозненского клуба рассказал, что с нетерпением ждёт возвращения на поле. В нынешнем сезоне 26-летний албанский форвард сыграл в четырёх матчах российской Премьер-Лиги.
«Вчера вернулся из Рима. В течение двух недель проходил лечение. Всё прошло успешно. Теперь надеюсь начать работу с командой как можно скорее.
Хотелось бы начать немедленно и уже быть готовым к предстоящему матчу. Но нужно время. Через два-три дня, думаю, начну работу в общей группе. И тогда уже посмотрим, когда буду готов играть.
Начало сезона было неудачным, с различными проблемами. Надеюсь, получится играть в оставшихся матчах первой части сезона и отдать всё в этих играх", — заявил Балай.