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Кучаев: в Лиге чемпионов для ЦСКА ещё ничего не потеряно

26 октября 2017, четверг. 22:07 Футбол

19-летний полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказал мнение о перспективах «армейцев» в Лиге чемпионов, а также заявил, что уже не вспоминает о голе в ворота голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа.

«В Лиге чемпионов для ЦСКА ещё ничего не потеряно. Поедем в Швейцарию на матч с «Базелем» с одной целью – победить и продолжить борьбу за выход из группы.

Что касается гола в ворота де Хеа, то первое время мне действительно о нём часто напоминали, но сейчас, кажется, подзабыли. Я и сам уже о нем не вспоминаю: та игра с «МЮ» — в прошлом.

Моя первостепенная задача – как можно чаще помогать команде. Мы все думаем о первом месте в чемпионате России и выходе из группы в Лиге чемпионов.

Нам, молодым футболистам, нужно много доказывать. Пока нам дают слишком много авансов, и полноценным игроком стартового состава я себя конечно же не считаю.

Наши ветераны всегда помогут и подстрахуют. Вообще, в нашей команде много качественных игроков", — цитирует Кучаева интернет-издание Bobsoccer.

«В него никто не верил». История Кучаева как зеркало российского футбола
Ещё в августе он бегал за «молодёжку» ЦСКА, а теперь выходит в стартовом составе в РФПЛ, забил в Лиге чемпионов. Да не кому-нибудь – «МЮ».
Источник: Bobsoccer Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Константин Кучаев
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26 октября 2017, четверг
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