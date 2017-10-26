На стадионе ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде завершилась прошивка газона

Прошивка газона на стадионе чемпионата мира — 2018 в Нижнем Новгороде завершена, сообщает Welcome2018 со ссылкой на пресс-службу компании «Стройтрансгаз», выступающей генеральным подрядчиком строительства.
«Завершились работы по стабилизации корневой системы искусственными нитями. Технология прошивки была разработана в Нидерландах. Она позволяет улучшить дренажные свойства корневой зоны, увеличить износостойкость газона более чем в три раза и снизить риск получения травм спортсменами», — говорится в сообщении.
Площадь участка прошивки составила 8 тыс. кв. м, для прошивки было использовано около 48 тыс. км искусственного волокна.
На 45-тысячной арене продолжается монтаж зрительских кресел, уже установлено более 37 тыс. сидений.
Летом 2018 года Нижний Новгород примет шесть игр чемпионата мира, включая матч 1/8 финала и четвертьфинал.