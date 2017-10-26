Лунёв: может быть, работал бы водителем маршрутки. Прикольно!

Голкипер петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Лунёв ответил на вопрос, чем бы ещё он хотел заниматься, если сложится так, что его карьера закончится.
«Я, может быть, в маршрутке бы работал. Водителем маршрутки. Прикольно! Когда ездил на тренировку, я всегда садился вперёд, и мне интересно было наблюдать за ними (водителями. — Прим. «Чемпионата»).
Под своим 99-м номером как раз её запущу», — поведал 25-летний Лунёв в интервью программе Zenit Family, опубликованном на канале «Зенита» в YouTube.
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Как попасть в кабалу к кредиторам, чуть не бросить футбол и за год дойти от лавки «Уфы» до основы «Зенита» — повествует Андрей Лунёв.