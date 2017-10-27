Болельщики «МЮ» недоумевают по поводу состояния мизинца защитника Бейи

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович опубликовал в своём «твиттере» совместную фотографию с партнёрами по команде голкипером Давидом де Хеа и защитником Эриком Бейи.
Неожиданно эта фотография получила широкое обсуждение в социальных сетях поклонниками манкунианцев. Виной тому стал мизинец правой руки Бейи, который, как видно на фотографии, находится не в естественном положении. Недоумение и многочисленные шутки болельщиков «МЮ» по этому поводу вызвали интерес у некоторых крупных британских изданий, которые также не упустили возможность рассказать общественности о странном состоянии пальца ивуарийского защитника.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» Златана Ибрагимовича.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» The Sun Football.