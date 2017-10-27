«Реал» в Кубке Испании обыграл клуб третьего дивизиона благодаря двум пенальти

В первом матче 1/16 финала Кубка Испании «Реал» в гостях со счётом 2:0 обыграл команду «Фуэнлабрада», выступающую в третьем по значимости дивизионе чемпионата страны.
«Реал», игравший не основным составом, сумел открыть счёт только в середине второго тайма, когда Марко Асенсио реализовал пенальти.
Затем мадридский клуб получил право на ещё один пенальти. При этом игрок хозяев Пако Кандела за своё нарушение получил вторую жёлтую карточку и был удалён. В этот раз к 11-метровой отметки у гостей подошёл Лукас Васкеc, который также был точен. В концовке составы уравнялись — у «сливочных» был удалён Хесус Вальехо.
Ответная игра состоится в Мадриде 29 ноября.