Посол Аргентины в России: ЧМ-2018 пройдёт гладко с точки зрения безопасности

Посол Аргентины в России Рикардо Лагорио выразил уверенность, что принимающая сторона чемпионата мира 2018 года полностью гарантирует безопасность во время турнира.
«У меня нет никаких сомнений в том, что российское правительство и Российский футбольный союз полностью гарантируют безопасность чемпионата мира, болельщиков и туристов. Хотел бы призвать людей со всего мира, которые приедут на турнир, успокоиться по этому поводу. В России уже прошёл Кубок конфедераций. И с точки зрения безопасности, он прошёл хорошо. Уверен, что государство примет все необходимы меры для того, чтобы и во время чемпионата мира всё было гладко», — цитирует Лагорио ESPN FC.
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