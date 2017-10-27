Вратарь «Ланса» сильно избил свою девушку

Вратарь «Ланса» Николя Душез задержан полицией по подозрению в бытовом насилии, сообщает Le Parisien.
Голкипер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сильно избил свою девушку. Когда в квартиру прибыли полицейские, девушка была без одежды, на её теле были заметны синяки и раны. Она лежала на полу, плакала и кричала.
По словам источника, Душез брал девушку за волосы и бил головой о стену и пол. В квартире были разбитые стёкла и зеркала, валялась посуда. Следы крови были на полу и стенах.
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