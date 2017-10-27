Пейчинович: не стоит говорить, что матч с «Зенитом» — главный в первом круге

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович оценил значимость предстоящего гостевого матча 15-го тура РФПЛ с «Зенитом» (29 октября).
«Конечно, выход на первое место добавляет нам ответственности и положительных эмоций перед матчем с «Зенитом». Нам предстоит серия тяжёлых матчей: сначала в Петербурге с сине-бело-голубыми, а затем в Черкизово с «Шерифом» в Лиге Европы и ЦСКА снова в национальном первенстве. Эти матчи — важнейшие в уходящем году. Тем не менее не стоит говорить, что встреча с «Зенитом» — главный матч круга, для нас важны абсолютно все игры. В команде все понимают, какой соперник нас ждёт и насколько ответственно к нему нужно готовиться. Необходимо приложить максимум усилий и постараться сделать всё, чтобы отобрать очки у столь сильного оппонента.
Конечно, у «Зенита» очень сильный состав. При этом у них достаточно внушительная скамейка запасных. Однако у «Локомотива» тоже есть хорошие игроки. Все прекрасно понимают, что «Зенит» потратил много денег на трансферы и очень хорошо выступает в этом сезоне, но я не думаю, что они будут лучше нас. Да, у «Локо» было немного изменений в составе по сравнению с прошлым сезоном. Но это только помогло футболистам лучше узнать друг друга, сыграться. Не стоит забывать и о точечных усилениях, которые были проведены этим летом», — сказал Пейчинович в интервью «Известиям».