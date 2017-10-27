Петржела: уверен, Кокорина прорвёт в матче с «Локомотивом»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 15-го тура РФПЛ между сине-бело-голубыми и «Локомотивом» (29 октября) и выразил уверенность, что форвард петербуржской команды Александр Кокорин отметится в этой встрече результативными действиями.
«У петербуржцев был ряд не самых удачных игр, из-за чего они потеряли несколько очень важных очков. Однако не стоит забывать, что с «Локомотивом» они будут играть дома, а это всегда даёт команде весомое преимущество. Думаю, сине-бело-голубые победят «железнодорожников» и вернутся на первую строчку турнирной таблицы.
Уверен, Кокорина прорвёт в матче с «Локомотивом». Александр в хорошей форме, у него многое получается, и он радовал своими голами болельщиков именно в важных матчах. Поэтому думаю, что стоит ждать от него результативных действий и в игре с «железнодорожниками». И вообще я не считаю, что у Кокорина или «Зенита» наметился какой-то спад. Они постараются доказать это в игре с прямым конкурентом», — сказал Петржела в интервью «Известиям».