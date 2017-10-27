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Просинечки покинул пост главного тренера сборной Азербайджана

27 октября 2017, пятница. 02:00 Футбол

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана официально объявила об уходе Роберта Просинечки с поста главного тренера национальной команды.

Специалист провёл встречу с президентом АФФА Ровнагом Абдуллаевым, и стороны приняли решение не продлевать контракт. Руководство ассоциации поблагодарило хорвата за работу в национальной команде и пожелало ему удачи в дальнейшей карьере.

Договор с Просинечки, подписанный в 2014 году, был рассчитан до конца отборочного раунда ЧМ-2018. Азербайджанская команда не смогла пробиться на мундиаль.

Просинечки: в Азербайджане не так много талантливых футболистов
Источник: Официальный сайт АФФА Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Азербайджана - Футбол Роберт Просинечки ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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