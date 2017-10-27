Просинечки покинул пост главного тренера сборной Азербайджана

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана официально объявила об уходе Роберта Просинечки с поста главного тренера национальной команды.
Специалист провёл встречу с президентом АФФА Ровнагом Абдуллаевым, и стороны приняли решение не продлевать контракт. Руководство ассоциации поблагодарило хорвата за работу в национальной команде и пожелало ему удачи в дальнейшей карьере.
Договор с Просинечки, подписанный в 2014 году, был рассчитан до конца отборочного раунда ЧМ-2018. Азербайджанская команда не смогла пробиться на мундиаль.
Просинечки: в Азербайджане не так много талантливых футболистов