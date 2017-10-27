«Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику «Лацио»

Мадридский «Атлетико» заинтересован в услугах полузащитника «Лацио» Луиса Альберто, сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato. 25-летний испанец привлёк внимание клуба из столицы Испании хорошей игрой в нынешнем сезоне.
«Лацио» приобрёл Луиса Альберто у «Ливерпуля» около года назад примерно за € 4 миллиона и подписал с ним контракт до лета 2021 года.
В нынешнем сезоне Альберто провёл 10 матчей в итальянской Серии А, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.
Ранее сообщалось, что зимой ряды «Атлетико» могут покинуть полузащитник Николас Гайтан и нападающий Кевин Гамейро.