«Ливерпуль» готов предложить «Роме» € 25 млн за Эмерсона Палмиери

«Ливерпуль» намерен сделать предложение «Роме» по поводу приобретения в январе бразильского защитника Эмерсона Палмиери. Как сообщает Football Italia, за 23-летнего футболиста мерсисадйцы готовы заплатить € 25 млн. Самому Эмерсону «Ливерпуль» предложит контракт до лета 2022 года с гораздо более высокой зарплатой, чем он получает в римском клубе.
В настоящее время защитник, имеющий итальянский паспорт, продолжает восстанавливаться после серьёзной травмы колена, полученной в прошлом сезоне.
Эмерсон является воспитанником «Сантоса». Летом 2014 года он на правах аренды перешёл в «Палермо». Летом 2015 года «Рома» заплатила бразильскому клубу за Эмерсона € 2 млн, подписав с ним полноценный контракт.
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