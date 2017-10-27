Защитник «Боруссии» Д Геррейро забил гол пяткой с разворота на тренировке

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэль Геррейро забил великолепный гол на тренировке своей команды. 23-летний футболист преодолел препятствия, расставленные на поле, ворвался в штрафную площадь и ударом пяткой левой ноги с разворота замкнул фланговую подачу.
Видео гола можно посмотреть на «Чемпионате».
24 октября Геррейро провёл первый в нынешнем сезоне матч в составе «Боруссии». В матче второго раунда Кубка Германии Геррейро на 63-й минуте вышел на замену вместо Марселя Шмельцера. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу дортмундцев.
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