Вальверде: «Атлетик» — команда-эталон для меня

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата Испании со своей бывшей командой — «Атлетиком». Встреча состоится 28 октября в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес», начало — в 21:45 мск.
«У каждого тренера есть команда-эталон. У меня это „Атлетик“. Я был очень счастлив там и как игрок, и как тренер. Было непросто, особенно в качестве тренера, потому что вы всегда находитесь под давлением результатов, но я мог просто наслаждаться», — приводит слова Вальверде Marca.
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