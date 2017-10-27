Давыдов: Манчини наблюдает за Панюковым. Очень способный футболист

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов рассказал о своём подопечном Андрее Панюкове и отметил, что 23-летний нападающий находится в поле зрения наставника «Зенита» Роберто Манчини. В нынешнем сезоне ФНЛ Панюков забил 9 голов в 11 матчах.
«Очень способный, перспективный футболист! Я обратил на него внимание, ещё работая с зенитовской молодёжной командой. Мы встречались со сверстниками-динамовцами. А за «Динамо» тогда ещё играли Александр Кокорин с Фёдором Смоловым. После них и появился Панюков, сразу став заметной фигурой! С юных лет выделялся нацеленностью на ворота. Напористый, скоростной форвард, техника есть, но и продавить защиту в состоянии. Реализация, кстати, у него неплохая. Очень прилично начал, был на сборах с главной командой, а это же и школа, и ответственность! Потом мы с ним поработали, и он взял на себя бремя лидера, забивает. Нам такого форварда не хватало, и без него мы потеряли несколько очков именно из-за отсутствия лидера. Я с ним много индивидуально беседую, иногда и пожёстче, чтоб не успокаивался. И Манчини за ним наблюдает», — сказал Давыдов.