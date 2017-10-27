Полузащитник «Локомотива» Игнатьев: «Зенит» можно и нужно обыгрывать

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящего 29 октября в Санкт-Петербурге матча 15-го тура РФПЛ с «Зенитом».
«Петербургское «Динамо» в Кубке смело играло с «Зенитом», тульский «Арсенал» приехал и выиграл со счётом 1:0. Эту команду можно и нужно обыгрывать. Главное — не бояться и быть уверенным в себе, доказывать, что ты действительно можешь это сделать», — сказал Игнатьев.
Владислава также рассказал, предполагают ли в команде, что «Локомотив» будет бороться за чемпионство: «Скажу правду: таких разговоров у нас в команде вообще нет. Никто не говорит о чемпионстве, все просто готовятся к следующей игре. Никто ничего не загадывает, и это правильно».
После 14 туров в активе «Локомотива» и «Зенита» по 29 очков, с этим показателем команды находятся наверху турнирной таблицы.