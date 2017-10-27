Ярни: Зидан проделал в «Реале» отличную работу, но ещё может прогрессировать

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Роберт Ярни адресовал слова похвалы главному тренеру «сливочных» Зинедину Зидану. Ярни уверен, что французский специалист ещё не достиг потолка в своей работе.
«Зидан проделал в «Реале» отличную работу, однако всё ещё может прогрессировать. Для этого у него впереди много времени», — приводит слова Ярни Marca.
Под руководством Зидана «Реал» дважды выиграл Лигу чемпионов (сезон-2015/16 и 2016/17), чемпионат Испании (сезон-2016/17), Суперкубок страны (2017), Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и клубный чемпионат мира (2016).
Он стал первым обладателем «Золотого мяча», признанным также лучшим тренером в мире.
Зидан поделился секретом своих успехов у руля «Реала»