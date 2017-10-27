Зидан: Вальехо не может быть доволен, хотя и показал очень серьёзную игру

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отметил, что доволен игрой защитника Хесуса Вальехо в первом матче 1/16 финала Кубка Испании с «Фуэнлабрадой». Играя на выезде, «Королевский клуб» добился победы со счётом 2:0, но Вальехо был удалён с поля на 89-й минуте.
«Вальехо не может быть доволен, хотя и показал очень серьёзную игру. Он получил красную карточку, увы, это случается в футболе. Впрочем, я предпочитаю вспоминать о положительных моментах его игры», — приводит слова французского специалиста Marca.
Ответная игра между этими командами состоится 29 ноября.
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