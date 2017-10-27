«Бавария», «МЮ» и «Арсенал» нацелились на нападающего «Барселоны» Арнаиса

В услугах нападающего «Барселоны» Хосе Арнаиса заинтересован не один европейский гранд, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, видеть 22-летнего футболиста в своих рядах хотели бы, в частности, такие клубы, как мюнхенская «Бавария», лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Эти клубы уже контактировали с агентом футболиста.
Арнаис заставил заговорить о себе после матча 1/16 финала Кубка Испании с «Мурсией». Каталонская команда одержала победу со счётом 3:0, а сам Арнаис стал автором гола.
Действующий контракт Арнаиса с испанским грандом в силе до лета 2021 года.
Экс-игрок «Барселоны»: знал, что у Арнаиса будет шанс после ухода Неймара