Дель Боске: в успехах «Валенсии» большая заслуга её главного тренера

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной Испании Висенте дель Боске адресовал слова похвалы наставнику «Валенсии» Марселино Гарсии Торалю. По итогам 9 туров первенства Примеры «летучие» мыши с 21 очком занимают 2-е место в турнирной таблице, уступая «Барселоне» 4 очка.
«Валенсия» пришла в себя, преодолела трудности и прошла через этап, во время которого все игроки команды казались слабее, чем они есть на самом деле. У «Валенсии» не было стабильности, которой тренер и футболисты теперь добились. И в успехах «Валенсии» большая заслуга её главного тренера», — приводит слова дель Боске Marca.
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