Вратарь «Гремио» отразил удар по воротам в упор игрока эквадорской «Барселоны»

Бразильский клуб «Гремио» вышел победителем из первой встречи с эквадорской «Барселоной» в рамках полуфинальной стадии Кубка Либертадорес. Игра завершилась со счётом 3:0, одним из главных героев матча, помимо оформившего дубль Луана, стал голкипер бразильцев Марсело Гроэ.
Во втором тайме аргентинский нападающий «Барселоны» Ариэль Науэльпан был близок к взятию ворот, однако Гроэ продемонстрировал чудеса реакции и в прыжке отразил удар аргентинца в упор.
Видео эпизода доступно для просмотра в «твиттере» издания GloboEsporte.
«Гремио» победил «Барселону» в 1/2 финала Кубка Либертадорес, Луан оформил дубль