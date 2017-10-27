Президент клуба из Серии D уволил тренера и лично возглавил тренерский штаб

Мауро Ланца, президент базирующегося неподалёку от Бари клуба «Фулгор Мольфетта», выступающего в итальянской Серии D, принял решение уволить главного тренера после серии поражений и самостоятельно начал управлять тренировочным процессом. Об этом сообщает интернет-издание Football Italia.
Изменения в тренерском штабе пошли на пользу, под управлением функционера команда сумела добиться ничейного результата в гостевой встрече с «Пичерно» (1:1).
Теперь Ланце предстоит совмещать должности президента клуба, главного тренера и заниматься делами автозаправочной станции, владельцем которой он является.
После восьми туров Серии D «Фулгор Мольфетта» занимает 14-е место в турнирной таблице группы H, набрав шесть очков.