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«Милан» готов заплатить «ПСЖ» за Ди Марию € 45 млн

27 октября 2017, пятница. 09:28 Футбол

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает Paris United, «Милан» попросил известного агента Жорже Мендеша для организации трансфера аргентинского игрока, который недоволен своим нынешним положением в парижской команде.

Отмечается, что недавно Мендеш встретился со спортивным директором «ПСЖ» Антеру Энрике и назвал предложение «Милана» в размере € 45 млн плюс бонусы за Ди Марию.

В текущем сезоне 29-летний игрок провёл в чемпионате Франции семь матчей, отметившись одной передачей. Ди Мария играет за «ПСЖ» с августа 2015 года, куда перешёл из «Манчестер Юнайтед». Контракт с парижанами действует до лета 2019 года.

В «ПСЖ» сожалеют, что не пустили Ди Марию в «Барселону», и могут продать в Китай
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Милан ФК ПСЖ Анхель Ди Мария Жорже Мендеш Трансферы Футбольные агенты
Новости. Футбол
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