Барцальи: многие не полностью разбираются в том, когда использовать VAR

Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи поделился мнением о внедрении видеопомощи арбитрам (VAR) в футбол. Технология уже используется в итальянской Серии А, но подвергается критике.
«Я думаю, что это очень помогает судьям, но мы только в начале пути, и судить можно будет только в конце. На мой взгляд, техника работает хорошо, хотя очевидно, что в футболе все цепляются за крошечную ошибку. Чтобы довести всё до совершенства, нужно время. Думаю, многие люди не полностью разбираются в правилах VAR и когда их можно использовать. С другой стороны, это контактный вид спорта, и вы не всегда можете повторять каждый отдельный момент», — цитирует Барцальи Sky Sport Italia.
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