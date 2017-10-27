Роша: остаётся играть так, чтобы доказать всем, что я стою своих денег

Нападающий «Спартака» Педро Роша рассказал о своём первом забитом мяче в ворота «Урала», а также признался, что его не смущает тот факт, что изначально красно-белые планировали приобрести не его, а одноклубника по «Гремио» Луана.
«Нет, нисколько не смутило. Я в таком ключе никогда не думал. У каждого футболиста своя цена, свой футбол. «Спартак» поверил в меня, в мой потенциал, разглядел во мне нужные качества. А какой я номер в списке клуба, не так важно.
Отмечаю забитые мячи из-за отца. Как я уже сказал, он записывает все мои голы в тетрадь. Вот я и показал, что нужно добавить ещё один.
Нет давления, что за меня заплатили 12 миллионов евро. У каждого футболиста своя цена. Если «Спартак» заплатил эти деньги, значит, верит в меня. Остаётся играть так, чтобы доказать всем, что я этих денег стою", — цитирует форварда «Советский спорт».