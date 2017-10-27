Артуро Видаль попал в неприятную историю в мюнхенской дискотеке

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль в очередной раз попал в неприятную историю, сообщает интернет-издание Sport1.
Чилийский футболист известен своим бойцовским характером и горячим нравом не только на футбольном поле. На этот раз инцидент произошёл в одной из дискотек Мюнхена Crown's Club. Видаль 17 сентября ночью отдыхал в этой дискотеке вместе со своим братом Сандрино и друзьями. В три часа ночи там началась потасовка, после чего в полицию явился потерпевший с заявлением. Мюнхенская полиция подтвердила этот факт, отметив, что проводит расследование инцидента. В ходе потасовки один из присутствовавших получил удар по голове бутылкой водки. Как сообщил хозяин дискотеки Оливер Райф, удар потерпевшему нанёс не Видаль.
«Удар не был нанесён кем-то из группы Видаля. У него и не было в руках бутылки, он лишь оборонялся», — сказал Райф.
«Бавария» эту информацию никак не прокомментировала.