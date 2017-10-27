Полузащитник «ПСЖ» Мотта из-за травмы пропустит около двух недель

Полузащитник «ПСЖ» Тьяго Мотта испытывает проблемы с мениском и в ближайших матчах не поможет своей команде. Как сообщает L'Equipe, бразильский футболист выбыл из строя на срок до двух недель. Точные сроки восстановления будут известны после тщательного медицинского обследования.
Таким образом, Мотта точно не сможет сыграть в матче чемпионата Франции против «Ниццы» (27 октября) и «Анже» (4 ноября), а также во встрече Лиги чемпионов с «Андерлехтом» (31 октября).
В нынешнем сезоне Мотта провёл за «ПСЖ» 12 матчей и отметился одним голом.
Верратти, Силва, Курзава и Мотта могут пропустить матч «ПСЖ» с «Андерлехтом»