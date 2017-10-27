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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Испания во время ЧМ-2018 будет базироваться в Краснодаре

27 октября 2017, пятница. 10:07 Футбол

Сборная Испании определилась с местом проживания на время чемпионата мира 2018 года, который летом пройдёт в России. По информации издания Marca, «красная фурия» будет базироваться в Краснодаре, на базе одноимённого клуба.

Испанская делегация в течение недели находилась в России. В ходе визита были улажены последние детали, связанные с товарищеским матчем (14 ноября) в Санкт-Петербурге, а также состоялся визит в Краснодар, который, с большой долей вероятности, станет домом испанцев на время мирового первенства.

Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

РФС подтвердил, что матч Россия — Испания состоится в Санкт-Петербурге
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол ЧМ-2018
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