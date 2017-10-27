Испания во время ЧМ-2018 будет базироваться в Краснодаре

Сборная Испании определилась с местом проживания на время чемпионата мира 2018 года, который летом пройдёт в России. По информации издания Marca, «красная фурия» будет базироваться в Краснодаре, на базе одноимённого клуба.
Испанская делегация в течение недели находилась в России. В ходе визита были улажены последние детали, связанные с товарищеским матчем (14 ноября) в Санкт-Петербурге, а также состоялся визит в Краснодар, который, с большой долей вероятности, станет домом испанцев на время мирового первенства.
Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
РФС подтвердил, что матч Россия — Испания состоится в Санкт-Петербурге