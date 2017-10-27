Оланаре: ЦСКА нужно побеждать «Арсенал», надо догонять «Зенит» и «Локомотив»

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре поделился ожиданиями от выездного матча с «Арсеналом» в 15-м туре российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня в Туле, начало игры — в 19:30 по московскому времени.
«Нас ждёт очень важный матч. Надо догонять „Зенит“ и „Локомотив“. Нам обязательно нужно побеждать. Мы хорошо подготовились к этой игре и сделаем всё возможное, чтобы набрать три очка. Команда в хорошей форме, все игроки готовы биться за победу», — цитирует форварда ЦСКА официальный «твиттер» столичного клуба.
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