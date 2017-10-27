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Хозяин поля в игре «Спартака» и «Крыльев» в 1/4 финала КР определится 31 октября

27 октября 2017, пятница. 11:57 Футбол

Жеребьёвка, которая определит хозяина поля в матче 1/4 финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком», состоится 31 октября, сообщает пресс-служба самарской команды.

Оба клуба провели по одному матчу дома и в гостях («Крылья» – дома с «Локомотивом и на выезде с „Рубином“, „Спартак“ – на выезде с „Кубанью“ и дома со „Спартаком-Нальчик“). В остальных парах согласно регламенту жеребьёвка не потребуется — дома сыграют команды Премьер-Лиги, сыгравшие больше матчей на выезде: „Амкар“ (Пермь) – „Авангард“ (Курск), „СКА-Хабаровск“ (Хабаровск) – „Шинник“ (Ярославль) и „Тосно“ (Ленинградская обл.) – „Луч-Энергия“ (Владивосток).

Матчи 1/4 финала запланированы на 28 февраля и 1 марта 2018 года.

В 1/8 финала Кубка России установлено пять антирекордов посещаемости сезона
Источник: Официальный сайт ФК "Крылья Советов" Сообщить об ошибке
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Амкар Луч-Энергия СКА-Хабаровск ФК Авангард Курск ФК Крылья Советов ФК Спартак ФК Тосно Шинник
Новости. Футбол
27 октября 2017, пятница
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