Хозяин поля в игре «Спартака» и «Крыльев» в 1/4 финала КР определится 31 октября

Жеребьёвка, которая определит хозяина поля в матче 1/4 финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком», состоится 31 октября, сообщает пресс-служба самарской команды.
Оба клуба провели по одному матчу дома и в гостях («Крылья» – дома с «Локомотивом и на выезде с „Рубином“, „Спартак“ – на выезде с „Кубанью“ и дома со „Спартаком-Нальчик“). В остальных парах согласно регламенту жеребьёвка не потребуется — дома сыграют команды Премьер-Лиги, сыгравшие больше матчей на выезде: „Амкар“ (Пермь) – „Авангард“ (Курск), „СКА-Хабаровск“ (Хабаровск) – „Шинник“ (Ярославль) и „Тосно“ (Ленинградская обл.) – „Луч-Энергия“ (Владивосток).
Матчи 1/4 финала запланированы на 28 февраля и 1 марта 2018 года.
В 1/8 финала Кубка России установлено пять антирекордов посещаемости сезона