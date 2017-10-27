«Зенит» тренируется в полном составе в преддверии матча с «Локомотивом»

Сегодня утром в тренировочном центре «Зенита» состоялась открытая тренировка петербургского клуба в преддверии матча 15-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги с «Локомотивом», передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. На тренировке присутствовали все игроки основного состава.
Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 29 октября и пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург». Начало — в 16:30 по московскому времени.
После 14 туров «Локомотив» и «Зенит» делят 1-2 места в турнирной таблице Премьер-Лиги.
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