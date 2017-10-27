Газинский: «Краснодар» в матче против «СКА-Хабаровск» устроит только победа

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился ожиданиями от матча 16-го тура российской Премьер-Лиги против «СКА-Хабаровск».
«Я знаком с главным тренером этой команды Алексеем Поддубским, знаю по игре за «Луч» и его ассистента Александра Ушахина, с которым мы по сей день поддерживаем связь, периодически созваниваемся. Эти специалисты смогли создать в Хабаровске боеспособный коллектив, который заставляет с собой считаться и особенно удачно играет на своём поле. Сильные и слабые стороны «армейцев» мы подробно разберём на теоретических занятиях, будем настраиваться на игру с ними самым серьёзным образом. «Краснодар» сейчас в таком турнирном положении, что нас устроит в этом матче только победа – других мыслей не допускаем», — цитирует Газинского пресс-служба клуба.
Матч «Краснодар» — «СКА-Хабаровск» состоится 29 октября. Начало – в 19:00 мск.