«Тоттенхэм» подтвердил, что Кейн получил повреждение

«Тоттенхэм Хотспур» подтвердил в официальном «твиттере», что нападающий Гарри Кейн имеет небольшое повреждение. Форвард испытывает проблемы с подколенным сухожилием, однако пока нет официальной информации, сможет ли он сыграть в выездном матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».
Ранее Кейн пропустил встречу 4-го раунда Кубка лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (2:3). После игры наставник «шпор» Маурисио Почеттино отметил, что пока не знает, сыграет ли Кейн в субботу с манкунианцами.
В текущем сезоне 24-летний форвард провёл в чемпионате Англии 9 матчей и забил 8 голов.
Кейн может пропустить матч с «Манчестер Юнайтед»