Тихоновецкий: чтобы попасть в ЛЕ, «Лучу-Энергии» всего-то осталось выиграть КР

Тренер «Луча-Энергии» Александр Тихоновецкий прокомментировал слова главного тренера команды Жолта Хорняка о том, что они должны попасть в Лигу Европы, чтобы заработать денег.
«В команде все восприняли слова главного тренера больше как шутку. Понятно, что мы будем бороться в каждом матче и отдадим все силы для победы, но надо оценивать реальность адекватно. Никто иллюзий на будущее не строит. Мне очень хочется, чтобы какой-то европейский клуб приехал во Владивосток. Я верю, что мы можем пробиться в еврокубки. Осталось всего-то выиграть Кубок России. «Луч-Энергия» попробует победить в следующем кубковом матче, ведь «Тосно» команда, с которой можно играть», — сказал Тихоновецкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Четвертьфинальный матч Кубка России «Тосно» — «Луч-Энергия» запланирован на 1 марта 2018 года.