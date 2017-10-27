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Де Хеа: для «МЮ» важно первым забить гол в матче с «Тоттенхэмом»

27 октября 2017, пятница. 13:09 Футбол

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа поделился ожиданиями от матча 10-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур», отметив важность быстрого гола.

«В матче против «Тоттенхэма» первый гол будет очень важен, он может стать определяющим. Если нам это удастся, то сможем попытаться доминировать в матче, который обещает стать напряжённым.

«Манчестер Юнайтед» будет играть дома перед своими болельщиками, и мы не можем позволить себе проиграть. Нужно выиграть, чтобы закрепиться в верхней части таблицы. Будем надеяться, что нам это удастся.
У «Тоттенхэма» хороший вратарь, с многолетним опытом как в сборной Франции, так и в клубе. Он быстр и подвижен, отличный вратарь», — цитирует де Хеа пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» состоится 28 октября. Начало – в 14:30 мск.

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Источник: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед" Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Хотспур Давид де Хеа
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