Де Хеа: для «МЮ» важно первым забить гол в матче с «Тоттенхэмом»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа поделился ожиданиями от матча 10-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур», отметив важность быстрого гола.
«В матче против «Тоттенхэма» первый гол будет очень важен, он может стать определяющим. Если нам это удастся, то сможем попытаться доминировать в матче, который обещает стать напряжённым.
«Манчестер Юнайтед» будет играть дома перед своими болельщиками, и мы не можем позволить себе проиграть. Нужно выиграть, чтобы закрепиться в верхней части таблицы. Будем надеяться, что нам это удастся.
У «Тоттенхэма» хороший вратарь, с многолетним опытом как в сборной Франции, так и в клубе. Он быстр и подвижен, отличный вратарь», — цитирует де Хеа пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» состоится 28 октября. Начало – в 14:30 мск.