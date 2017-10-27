Судья Вилков после матча ЦСКА — «Зенит» получил назначение на игру ФНЛ

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 21-го тура ФНЛ, которые пройдут 4 ноября. Встречу «Балтика» — «Оренбург» судит 38-летний арбитр ФИФА Михаил Вилков, сообщает официальный сайт лиги.
Последним матчем, который судил Вилков, была встреча 14-го тура РФПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:0), в которой рефери показал 10 жёлтых карточек (шесть «армейцам» и четыре — сине-бело-голубым).
«Авангард» — «Крылья Советов»: Игорь Панин (Дмитров) — Роман Милюченко (Санкт-Петербург), Наиль Сейфетдинов (Казань); инспектор — Михаил Веселовский (Москва); делегат — Андрей Губарьков (Москва).
«Олимпиец» — «Томь»: Иван Сиденков (Санкт-Петербург) — Валентин Мурашов (Москва), Иван Бирюлин (Ярославль); инспектор — Игорь Захаров (Москва); делегат — Сергей Гуторенко (Москва).
«Луч-Энергия» — «Химки»: Артём Любимов (Санкт-Петербург) — Андрей Образко (Ставрополь), Александр Чекалин (Воронеж); инспектор — Сергей Андреев (Новосибирск); делегат — Вадим Ильин (Москва).
«Кубань» — «Волгарь»: Олег Соколов (Воронеж) — Сергей Суховерхов (Воронеж), Рафаэль Ильясов (Казань); инспектор — Анатолий Жарков (Москва); делегат — Роберт Антонян (Москва).
«Ротор-Волгоград» — «Шинник»: Антон Анопа (Благовещенск) — Вячеслав Бочков (Сочи), Дмитрий Тарасов (Тамбов); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва); делегат — Иван Егоров (Москва).
«Факел» — «Динамо СПб»: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) — Артур Зайнагутдинов (Уфа), Максим Степанов (Томск); инспектор — Юрий Куница (Краснодар); делегат — Сергей Бондарь (Московская область).
«Зенит-2» — «Тюмень»: Александр Борисов (Самара) — Денис Степанищев (Воронеж), Сергей Архипов (Ульяновск); инспектор — Алексей Тюмин (Новочеркасск); делегат — Алексей Харьков (Москва).
«Енисей» — «Сибирь»: Павел Шадыханов (Москва) — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Сергей Ядров (Калининград); инспектор — Владимир Гамеев (Московская область); делегат — Юрий Кузнецов (Москва).
«Балтика» — «Оренбург»: Михаил Вилков (Нижний Новгород) — Александр Шимарыгин (Сосновый Бор), Павел Новиков (Санкт-Петербург); инспектор -Валерий Матюнин (Москва); делегат — Сергей Нечай (Ростов-на-Дону).
«Спартак-2» — «Тамбов»: Евгений Кукуляк (Калуга) — Максим Ковалёв (Реутов), Александр Филимонов (Орехово-Зуево); инспектор — Виктор Лебедев (Санкт-Петербург); делегат — Николай Левин (Саранск).