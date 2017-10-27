Футболисты «Зенита» рассказали о предпочтениях в еде

Футболисты «Зенита», среди которых оказались Эмилиано Ригони, Александр Кокорин, Олег Шатов, Михаил Кержаков и другие, рассказали о своих предпочтениях в еде. Ригони подтвердил, что предпочитает котлеты с макарошками и пюрешкой, а Кержаков отметил, что любит борщ со сметаной. Видео было опубликовано на странице «Зенита» в «Твиттере».
«Борщ без сметаны – это преступление, за такое сажать нужно», — пошутил Кержаков.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на официальной странице «Зенита» в «Твиттере».
«Зенит» — пресс-службе УЕФА: Ригони кормим котлетками, макарошками и пюрешкой