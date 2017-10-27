27 октября в большом манеже ФК «Локомотив» завершился международный этап соревнований среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя», который длился два дня.
Победителем турнира стала команда из Пакистана, второе место заняли дети из России, а третье из Беларуси. В церемонии награждения приняли участие генеральный директор РФС Александр Алаев, президент Московской федерации футбола Сергей Анохин, первый вице-президент РФС Никита Симонян, советник президента РФС Александр Мирзоян, экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников и другие официальные лица.
«Не скрою, меня охватывает большое волнение сейчас. Передо мной, в лице вас, стоит будущее мирового футбола! Я поздравляю ребят из Пакистана, которые сегодня стали победителями. А российским футболистам желаю не расставаться. После поражений обычно бывают победы, я сам с этим сталкивался. Я желаю всем вам стать представителями своих сборных в будущем. Да здравствует футбол», — передаёт слова Симоняна корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.
«Это событие международного уровня! Собрать столько команд и провести такой турнир — большая заслуга организаторов. Такое событие требует много сил. Всем ребятам советую ставить перед собой какие-то цели, идти к ним, и тогда получится добиться многого. Пусть все ваши мечты сбудутся! Будущее зависит от вас», — отметил Дмитрий Сенников.
Симонян пожелал участникам турнира среди детей-сирот стать игроками сборных
Симонян пожелал участникам турнира среди детей-сирот стать игроками сборных
Симонян пожелал участникам турнира среди детей-сирот стать игроками сборных
Симонян пожелал участникам турнира среди детей-сирот стать игроками сборных