Коутиньо не сыграет с «Хаддерсфилдом» и может пропустить матч с «Марибором»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо угодил в лазарет. Футболист получил травму во время тренировки и будет вынужден пропустить матч 10-го тура английской Премьер-лиги с «Хаддерсфилд Таун». Об этом сообщает Mirror. Встреча состоится 28 октября и пройдёт на «Энфилде».
В ходе обследования врачи выявили у 25-летнего полузащитника проблемы с мышцами живота. Существует вероятность, что Филиппе Коутиньо также пропустит матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1 ноября).
В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 5 матчах АПЛ, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.
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