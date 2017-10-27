ФИФА признала победителей Межконтинентального кубка клубными чемпионами мира

Международная федерация футбола признала всех обладателей Межконтинентального кубка, который ранее проходил с 1960 по 2004 год, чемпионами мира среди клубных команд, сообщает пресс-служба ФИФА. Такое решение было сегодня на заседании совета ФИФА в Калькутте.
Матчи за Межконтинентальный кубок проходили с 1960 по 2004 год. В них играли победители Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов с обладателями Кубка Либертадорес.
Последним победителем Межконтинентального кубка стал «Порту», который в 2004 году в серии пенальти обыграл колумбийский клуб «Онсе Кальдас» (8:7).
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