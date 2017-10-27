Форвард «Ювентуса» Пьяца, не игравший с марта, восстановился после травмы

Нападающий «Ювентуса» Марко Пьяца, не игравший с марта 2017 года из-за разрыва крестообразных связок, снова в строю. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри. Пока хорват будет получать игровую практику в молодёжной команде и уже готов провести на поле несколько минут.
«Марко Пьяца чувствует себя уже лучше и может сыграть несколько минут в Примавере», — отметил Аллегри.
В прошлом сезоне 22-летний футболист принял участие в 14 матчах итальянской Серии А, но результативными действиями не отметился.
Врач: боюсь, что Пьяца из-за травмы может не вернуться на прежний уровень