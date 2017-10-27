Кроме Петербурга на проведение матча-открытия ЧЕ-2020 претендуют пять городов

Пять городов помимо Санкт-Петербурга подали заявки на проведение матча открытия чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщил генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций Теодор Теодоридис.
Ранее президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что Россия подала заявку в УЕФА на проведение в Санкт-Петербурге матча открытия чемпионата Европы 2020 года.
«На данный момент шесть городов, включая Санкт-Петербург, высказали намерение принять матч открытия Евро-2020. Решение будет принято в первой половине 2018 года — в феврале или июне, когда пройдут заседания исполнительного комитета. Мне бы не хотелось оценивать шансы Санкт-Петербурга. Есть определённые критерии, согласно которым исполком УЕФА примет решение», — цитирует Теодоридиса ТАСС.