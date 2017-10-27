Аллегри: матч с «Миланом» важен, но наиболее важная игра ждёт «Юве» в Лиссабоне

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 11-го тура итальянской Серии А с «Миланом». Специалист отметил, что игра с россонери – это важный тест, но ещё важнее — матч Лиги чемпионов в Лиссабоне, который запланирован на 31 октября.
«Завтра нас ждёт хороший тест, но на данном этапе есть более важные матчи, один из которых — в Лиссабоне. Выше нас в чемпионате три команды, но чемпион определится в последнем туре. Нужно оставаться самокритичными и работать. Жаль, что завтра не сыграет Бонуччи, было бы приятно встретиться с ним в таком матче. В прошлом году мы проиграли на «Сан-Сиро», так что в этом году должны взять очки. Думаю, мои футболисты поняли свои ошибки, и завтра мы увидим меньше технического брака», — цитирует Аллегри пресс-служба клуба.
Матч «Милан» — «Ювентус» состоится 28 октября. Начало – в 19:00 мск.