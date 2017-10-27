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Компани, не игравший с конца августа, вернётся в строй через 10 дней

27 октября 2017, пятница. 15:55 Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 1-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион». Встреча состоится 28 октября. Также тренер сообщил сроки восстановления капитана «горожан» Венсана Компани, который не играет с конца августа из-за травмы.

«Этот сезон мы начали так же, как и прошлый. Во вторник противник напомнил нам, что побеждать – непросто. Нужно спокойствие и собранность. Конечно, мы проиграем какие-то матчи в этом сезоне! Я уже говорил об этом. Компани вернётся в команду дней через 10. У него мышечная травма.

Если мы не проиграем завтра, то индивидуальный рекорд Жезуса будет год без поражений. Потрясающий результат!" — цитирует Гвардиолу официальный «твиттер» клуба.

«Манчестер Сити» по пенальти обыграл «Вулверхэмптон» в матче Кубка лиги
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вест Бромвич Манчестер Сити Венсан Компани Габриэл Жезус Хосеп Гвардиола Травмы — футбол
Новости. Футбол
27 октября 2017, пятница
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