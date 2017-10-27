Фарфан: «Зенит»? Я против Месси играл и не очень боялся

Перуанский полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан в преддверии выездного матча с «Зенитом» в 15-м туре РФПЛ ответил на вопрос, страшно ли ему перед этой игрой. Встреча состоится 29 октября.
«Вот сейчас вы смешно спросили. Чего бояться? Они и мы футболисты, победитель заранее неизвестен. Я тут недавно против Месси сыграл и не очень боялся, честно говоря. В «Зените» есть сильные ребята, но и мы не из последних. Обеим командам важно сделать хорошее шоу, в котором «Локомотиву» нужно ещё и победить. Разве это повод для страха?» — цитирует Фарфана «Матч».
«Зенит» тренируется в полном составе в преддверии матча с «Локомотивом»